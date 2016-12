Fondo banche Atlante, la Ue: ancora poche informazioni da Italia

La Commissione Ue ha solo "informazioni preliminari" sul progetto del fondo Atlante per le banche (da almeno 5 miliardi di euro), e "non è in grado di valutarlo", ma è "in contatto con il governo italiano". Lo ha detto un portavoce della Commissione. Per ora, spiega la Commissione, l'Italia non ha notificato alcuna misura che implica aiuto di Stato e quindi "non può commentare" da questo punto di vista.