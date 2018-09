Fondi Ue, l'Italia cresce ma resta fra ultimi in Europa per utilizzo

L'Italia, nonostante una crescita negli ultimi mesi, resta comunque fra gli ultimi in Europa per utilizzo dei fondi comunitari. È quanto emerge dai dati pubblicati dalla Commissione Ue, aggiornati al 30 giugno. Da dicembre 2017, le risorse impegnate in Italia sono cresciute di circa 10 miliardi, ma il nostro Paese resta al 24esimo posto in Ue. Peggio i pagamenti, fermi a 9,5 miliardi, terzultima performance in Ue.