21:40 - "Alla scadenza del 31 dicembre 2014, la spesa dei Fondi strutturali europei ha raggiunto e superato i target comunitari". Lo annuncia Palazzo Chigi in una nota. "Abbiamo certificato spese superiori ai 33 miliardi di euro, ossia di 1,9 miliardi in più rispetto all'ammontare in scadenza", aggiunge il governo.