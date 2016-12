Fmi: "Ripresa in Eurolandia è fragile ma la situazione italiana migliora"

16:18 - Il Fondo monetario internazionale vede al rialzo le stime di crescita dell'Italia. Secondo il Fmi infatti "il Pil del Belpaese crescerà quest'anno dello 0,5% (+0,1 punti percentuali rispetto alle stime di gennaio), per poi accelerare all'1,1% nel 2016 (+0,3)". Le previsioni sono più basse di quelle del governo, che prevede un +0,7% nel 2015 e +1,4% nel 2016.

In Italia quest'anno il tasso di disoccupazione si attesterà al 12,6% e al 12,3% nel 2016. In Eurolandia "oltre a politiche macroeconomiche per la domanda bassa, le priorità" sono meno tasse che disincentivino l'occupazione, fra cui un cuneo fiscale più basso, programmi di formazione mirati e politiche attive per il mercato del lavoro".



Debito Italia al 133,8% nel 2015 - Il Fmi migliora poi le previsioni sul debito italiano, che è previsto attestarsi quest'anno al 133,8% e nel 2016 al 132,9%. Nel 2020 il debito dovrebbe attestarsi al 122,4%.



Ripresa Eurolandia fragile, rischio stagnazione - Secondo l'Fmi nell'Eurozona ci sono segnali di un rafforzamento della crescita, ma restano rischi quali la bassa inflazione e la stagnazione. Ma allo stesso tempo i tecnici del fondo descrivono la ripresa dell'area euro come "fragile" e invitano a una "strategia ampia, su più fronti". Le probabilità di una deflazione nell'area euro sono scese sotto il 30%.



Inflazione in calo, in Eurolandia resta sotto target Bce - "L'inflazione è prevista calare nel 2015 sia nelle economie avanzate sia sulla gran parte dei mercati emergenti, riflettendo l'impatto del calo dei prezzi del petrolio". Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), prevedendo per l'area euro che i prezzi si manterranno sotto il target del 2% della Bce sia nel 2015 sia nel 2016 (0,1% nel 2015 e 1,0% nel 2016). L'azione della Bce ha fermato il calo delle aspettative di inflazione.



Da calo prezzi petrolio possibile spinta Pil - Il calo dei prezzi del petrolio può tradursi in una spinta al pil fino all'1% entro il 2016. E' la stima del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), secondo il quale "se il calo dei prezzi del petrolio a livello globale venisse interamente passato ai prezzi finali, il Pil globale potrebbe salire dell'1% entro il 2016. Se il calo non fosse trasferito interamente ai prezzi finali, l'aumento del Pil globale sarebbe della metà".