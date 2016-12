Fmi rialza le stime per l'Italia, Renzi: "Siamo tornati, questo è solo l'inizio"

Il Fondo monetario internazionale ritocca al rialzo le stime per l'Italia che sperimenterà una "crescita più forte del previsto". Nel 2015 il Pil crescerà dello 0,8% (0,1% rispetto alle stime), per poi accelerare a +1,3% nel 2016. Previsioni ottimistiche anche per quanto riguarda la disoccupazione, il cui tasso resta a due cifre ma che scenderà dal 12,2% di quest'anno all'11,9% nel 2016, dopo il 12,7% del 2014.