Fmi promuove lo yuan: la moneta cinese tra le valute di riserva globale

Con lo yuan il paniere "riflette meglio l'economia globale", ha commentato il direttore del Fondo, Christine Lagarde. La moneta cinese peserà per il 10,92%, a fronte del 41,73% del dollaro, del 30,93% dell'euro, del 8,33% dello yen e dell'8,09% della sterlina.



Il via libera dato dal board dell'Fmi è visto come un voto di fiducia nell'economia cinese. E la Cina, infatti, plaude alla decisione dell'Fmi. La Banca centrale, in un comunicato, assicura che Pechino accelererà sulle riforme finanziarie e sull'apertura del mercato.