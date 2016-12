Fmi: priorità a lavoro e crescita

17:05 - "L'occupazione e la crescita devono essere una priorità per i leader dell'economia mondiale". Lo ha ribadito ancora una volta il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, sottolineando che per raggiungere questi obiettivi "devono essere usate tutte le leve possibili in una combinazione di politica monetaria e fiscale ricalibrata". La Lagarde ha anche invitato a non abbassare la guardia "sull'inflazione".