Fmi, Padoan: "Il processo di riforme in Italia continua"

"Anche dopo la bocciatura del referendum costituzionale, il processo di riforme sta andando avanti in uno scenario internazionale in cui il rischio politico non è certo una prerogativa solo italiana". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, commentando le considerazioni emerse durante gli incontri all'Fmi. "La prova di ciò che dico è contenuta nel piano nazionale di riforma, che è una delle due parti principali del Def".