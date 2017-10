Fmi: "Migliora la stabilità finanziaria, ma non bisogna compiacersi"

"La stabilità finanziaria è migliorata a livello globale, ma non c'è spazio per compiacersi". E' quanto afferma l'Fmi, aggiungendo: "Bisogna agire ora per evitare che le fragilità che stanno emergendo diventino problemi più seri". Il Fondo sottolinea inoltre l'importanza che la Bce "mantenga il suo impegno per una una politica monetaria accomodante" anche a fronte di una possibile riduzione degli acquisti di asset il prossimo anno.