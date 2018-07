Fmi: "Le misure fiscali del nuovo governo non sono sostenibili"

Il nuovo governo italiano preferisce "puntare su misure fiscali e di spesa che, se attuate pienamente, potrebbero portare a una significativa espansione di bilancio in contrasto con la sostenibilità del debito". Lo annuncia il Fondo monetario internazionale, sottolineando che i Paesi Ue con elevato debito dovrebbero "sfruttare la crescita in atto per ricostruire cuscinetti di bilancio", prevenendo così la necessità di "aggiustamenti forti in futuro".