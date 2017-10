Fmi, Lagarde: "La ripresa si consolida ma non è piena, ora riforme"

"La ripresa economica mondiale, tanto attesa, si sta consolidando, ma non è ancora piena e la crescita è ancora debole". E' quanto afferma la direttrice del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, invitando i Paesi ad accelerare il processo di riforme "con una visione a lungo termine". "Bisogna affrontare questo momento come un'opportunità per i cambiamenti necessari, non dobbiamo ingabbiare la ripresa", aggiunge.