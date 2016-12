Fmi: "La crescita accelera in Italia"

"La moderata ripresa dell'area euro è prevista continuare nel 2015-2016, sostenuta da più bassi prezzi del petrolio, l'allentamento monetario e il deprezzamento dell'euro". Lo afferma in un documento preparato per il G20 il Fmi , secondo cui "la crescita accelera in Germania, Francia, Italia e soprattutto Spagna". Mentre la ripresa economica globale resta "moderata" con rischi al ribasso, fra i quali, si legge ancora, la transizione cinese.

"La crescita globale resta moderata", con i rischi al ribasso sulle prospettive aumentati, afferma il Fmi nel documento preparato per il G20 dei ministri finanziari che si terrà il 4 e 5 settembre ad Ankara. A pesare è l'ulteriore rallentamento delle economie emergenti e la debole ripresa in quelle avanzate. "In un contesto di aumento della volatilità finanziaria, calo dei prezzi delle commodity e deprezzamento delle valute delle economie emergenti, i rischi all'outlook sono aumentati".



"E' necessaria una forte azione per aumentare la crescita e mitigare i rischi" mette in evidenza il Fmi. Le riforme strutturali e politiche di bilancio che sostengano la crescita sono importanti nelle economie avanzate. "Le riforme del mercato del lavoro nelle economie avanzate alle prese con l'invecchiamento della popolazione dovrebbero puntare ad aumentare la partecipazione al lavoro. Azioni per aumentare la domanda di lavoro e rimuovere gli ostacoli all'occupazione sono necessari nelle economie dell'area euro".



"Negli Stati Uniti la crescita dovrebbe accelerare nella seconda metà dell'anno. Nell'area euro la moderata ripresa è prevista continuare nel 2015-2016. Le prospettive della Grecia sono difficili dopo il prolungato periodo di incertezza all'inizio dell'anno". "Le economie emergenti devono trovare un appropriato equilibrio fra rafforzare la crescita e gestire le vulnerabilità".