Fmi: Italia riduca debito pubblico

"Non abbiamo molte informazioni sulla manovra finanziaria 2016, ma in generale le politiche fiscali in Italia devono fare i conti con una sfida doppia: sostenere la ripresa e ridurre il debito pubblico molto alto". Ad affermarlo è il portavoce del Fmi, Gerry Rice, che esprime la sua fiducia sulle misure previste dal governo italiano. "Il taglio alle spese identificate nella spending review - ha detto - dovrebbero essere a favore della crescita".