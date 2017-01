Fmi: "Grecia-Ue, passo avanti"

Secondo il Fondo monetario internazionale l'accordo fra la Grecia e l'Unione Europea è "un passo in avanti molto importante". Al termine della missione in Grecia, il Fmi ritiene che l'accordo mette in atto "politiche di vasta portata per ripristinare la sostenibilità fiscale, la stabilità del settore finanziario e una crescita sostenibile".