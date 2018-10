Fmi: disoccupazione Italia in calo, al 10,8% nel 2018

Il tasso di disoccupazione in Italia è atteso in calo dall'11,3% del 2017 al 10,8% di quest'anno. Lo prevede il Fmi, stimando per il 2019 una disoccupazione al 10,5%. Il tasso dell'Italia è superiore alla media dell'Area Euro, dove la disoccupazione è attesa all'8,3% nel 2018 e all'8,0% nel 2019, in calo rispetto al 9,1% del 2017.