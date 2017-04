Fmi: debito Italia al 132,8% nel 2017, meglio delle attese

Il Fondo monetario internazionale ha ritocca leggermente al rialzo anche la crescita dell'Italia: Dopo il +0,9% del 2016, il Pil dovrebbe crescere dello 0,8% nel 2017, cioè lo 0,1% in più rispetto alle stime di gennaio. Invariata, sempre a +0,8%, la previsione per il 2018. L'Fmi sottolinea però che "l'output dell'Italia resta decisamente al di sotto del potenziale", così come, del resto, quello di altri paesi europei. Anche per il Pil le stime del Fmi sono differenti da quelle contenute nel Def, dove viene stimata una crescita dell'1,1% nel 2017 e dell'1% il prossimo anno.



Per quanto riguarda la disoccupazione, il Fondo conferma il calo, sebbene in Italia resti a doppia cifra e sopra la media europea. Dopo l'11,7% del 2016, il tasso di disoccupazione scende all'11,4% nel 2017 e all'11% nel 2018, mentre nell'area euro è al 9,4% nel 2017 e al 9,1% il prossimo anno.



In generale, secondo il rapporto, l'Italia resta il fanalino di coda di Eurolandia, superata anche dalla Grecia il cui Pil sale del 2,2% quest'anno per accelerare al 2,7% nel 2018.



Ecco i dati relativi all'Italia secondo le stime di Pil, debito, deficit e disoccupazione del Fmi.

2016 2017 2018 Pil +0,9% +0,8% +0,8% Disoccupazione 11,7% 11,4% 11,0% Deficit -2,4% -2,4% -1,4% Bilancio strutturale -1,3% -1,6% -0,8% Debito 132,6% 132,8% 131,6%