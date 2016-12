Fmi: dall'Italia sforzi per risolvere il problema degli Npl

Il Fondo monetario internazionale riconosce gli sforzi dell'Italia per risolvere i problemi del settore bancario e, soprattutto, il nodo Npl. E nello studio "Redditività e risanamento dei bilanci delle banche italiane", pubblicato sul sito del Fmi, sottolinea che il governo "ha varato misure per affrontare i nodi strutturali per la risoluzione delle sofferenze e per aumentare la resilienza del settore bancario".