Fmi avverte Atene: "Paghi oppure bloccheremo i finanziamenti"

"Quello che serve sulla Grecia è un accordo omnicomprensivo - ha aggiunto Murray - che abbia come obiettivi la stabilità e la crescita. La cosa più importante è la piena ripresa dell'economia greca, in modo che il Paese non si trovi di nuovo in difficoltà nel futuro".



Fonti vicine al dossier, intanto, fanno sapere che Il Fondo monetario internazionale starebbe sollevando obiezioni nel negoziato con la Grecia, facendo presente ad Atene e all'Europa che, in assenza di una ristrutturazione del debito, il Paese dovrebbe avere surplus primari "più ambiziosi" intervenendo più decisamente sulle pensioni.



Lagarde: "Grexit è una possibilità" - L'uscita della Grecia dall'euro "è una possibilità". Lo ha detto il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, al quotidiano tedesco Faz, spiegando che "è molto improbabile" arrivare ad un accordo finale nei prossimi giorni. Per la Lagarde, però, l'uscita di Atene dall'Eurozona "non vorrà dire la fine dell'euro".



Ue: accordo sempre difficile - Non ci sono possibilità di raggiungere un accordo entro domenica, come chiesto dai greci, perche' i progressi sono troppo lenti. Lo affermano fonti Ue dopo la conference call dell'euro working group che ha cercato di mettere pressione su Atene. Senza intesa entro mercoledi o giovedi non ci saranno i tempi per sbloccare gli aiuti.