Flessibilità, Ue: stoccata a Renzi

Sul fronte flessibilità arriva un'altra stoccata a Renzi da Bruxelles. A chiudere al premier è il commissario Ue all'Economia Pierre Moscovici, che dice: "C'è una cosa che non capisco: perché sui dossier di bilancio siamo in una controversia con il governo italiano quando l'Italia è già il Paese che beneficia di più flessiiblità rispetto al resto della Ue. Poi la discussione proseguirà, ma non si può continuare su questo fronte senza sosta".