Flessibilità,Ue:Italia non esageri

"L'Italia ha chiesto flessibilità per le riforme strutturali, per gli investimenti e per i migranti. Non si può esagerare". E' l'avvertimento che il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, lancia al governo Renzi. "Si tratta di un margine, si può usare una volta sola", aggiunge. Forza Italia, con Renato Brunetta, commenta: "Renzi e Padoan irresponsabili. La legge di Stabilità è in deficit e adesso l'Italia rischia la bocciatura dell'Ue".