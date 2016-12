Flessibilità,Padoan:Ue ci risponda

Non c'è nessuna polemica tra Roma e Bruxelles, ma la Commissione Ue deve dare una risposta all'Italia sulla flessibilità. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, sottolineando che "l'Italia è uno dei pochi Paesi, anzi forse l'unico, che ha le carte in regola per chiedere la flessibilità, perché accesso alla flessibilità la possono avere solo Paesi con la politica fiscale in ordine, rispettosi della politiche decise a Maastricht".