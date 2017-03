Flax tax, Agenzia Entrate: condono copre solo i redditi esteri

Il forfait di 100mila euro per coloro che sceglieranno di trasferire la residenza in Italia copre solo i redditi esteri mentre su quelli prodotti in Italia si pagherà l'Irpef. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con una nota relativa al regime dei "neo residenti". "I soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia aderendo alla nuova Flax Tax pagheranno un'imposta di 100mila euro esclusivamente sui redditi prodotti all'estero".