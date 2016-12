7 febbraio 2015 Flavio Briatore annuncia la Billion Air Dal 24 luglio pronta a decollare la compagnia aerea dell'imprenditore per i suoi amici vip: "Voli in prima classe per la Sardegna" Tweet google 0 Invia ad un amico

#sardegna visto la difficoltà di raggiungere l'isola,la prossima estate pensiamo di organizzare 3 voli al giorno mi-olb,rom-olb first class — Flavio Briatore (@BriatoreFlavio) 6 Febbraio 2015 #sardegna Billion Air con un 737con solo 52 posti...un volo da sognoo — Flavio Briatore (@BriatoreFlavio) 6 Febbraio 2015