Fitch taglia stime del Pil italiano: pesano problemi banche e Brexit

Fitch taglia la stima di crescita per l'Italia a 0,8% per il 2016 (da 1%) e a 1% per il 2017 e 2018 (da 1,3% e 1,1% rispettivamente). Lo si legge nel Global Economic Outlook dell'agenzia di rating, che nota la debolezza delle banche europee mettendola in relazione alla Brexit e ai "nodi irrisolti della qualità degli attivi nelle banche italiane".