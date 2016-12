Fitch: rischio Grecia non paghi Fmi

"Non si può ignorare il rischio" che la Grecia non riesca a pagare quanto dovuto all'Fmi. Lo rende noto l'agenzia di rating Fitch, secondo cui la decisione di Atene di accorpare i pagamenti di giugno in un'unica tranche da 1,5 miliardi di euro "evidenzia l'estrema pressione" sulle casse del governo. Il rating del Paese resta CCC: il default, secondo Fitch, è una "possibilità reale".