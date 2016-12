Fitch conferma rating Italia a BBB+: "Rischi se bocciate riforme"

Fitch conferma il rating dell'Italia a "BBB+", con outlook stabile. Lo ha reso l'agenzia internazionale in una nota. Fitch dà un giudizio positivo sulle politiche di bilancio e la riforma costituzionale in Italia ma sottolinea come "il ciclo elettorale pone dei rischi nel medio termine". In particolare "i rischi politici potrebbero aumentare significativamente se gli elettori respingessero le riforme costituzionali nel referendum di ottobre".