Fitch conferma per l'Italia rating BBB+:outlook rivisto al ribasso

L'agenzia di rating Fitch ha confermato per l'Italia il rating BBB+. L'outlook invece è stato rivisto al ribasso, passando da stabile a negativo. Fitch ha tagliato le stime di crescita del Pil italiano nel 2016 a un +0,8% dal +1% calcolato ad aprile. Per il 2017 la stima è passata a un +0,9% da un +1,3%. Si tratta di previsioni identiche a quelle del Fondo monetario internazionale e sostanzialmente in linea a quelle di Roma.