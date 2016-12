Fitch:con il Fondo Atlante il rating delle grandi banche si indebolirà

I versamenti a nove cifre che le grandi banche dovranno affrontare per aderire al Fondo Atlante, su richiesta delle autorità governative, indebolirà i grandi gruppi come Unicredit e Intesa SanPaolo (i due titoli mercoledì hanno perso in Borsa intorno al 5%). Lo rileva l'agenzia Fitch secondo cui ciò determinerà un deterioramento del rating degli istituti. Il Fondo è stato ideato per ricapitalizzare e gestire i crediti deteriorati delle banche in sofferenza.