Fitch alza le stime di crescita dell’Italia per il 2016

Secondo l'agenzia di rating il Pil italiano crescerà nel corso del 2016 dell'1,3%, contro il +1,1% indicato nelle stime di settembre, e il +1,6% atteso dal governo. Invariate, invece, le crescite previste per l'anno in corso, +0,7% contro il +0,9% previsto dal governo, e quelle per il 2017, +1,5%.



Il contesto internazionale non ha però solo sostenuto i principali indicatori dell'economia italiana: i recenti rallentamenti delle economie emergenti hanno, infatti, influito negativamente sulle esportazioni del Paese. Secondo l'Istat, infatti, la crescita del terzo trimestre – dello 0,2% - sarebbe stata trainata quasi esclusivamente dai consumi (e la crescita delle importazioni ne è la prova), cosa che potrebbe ripetersi nel quarto trimestre – per il quale è previsto un ulteriore +0,2% -.



Nonostante la crescita prevista per il 2015, l'Italia rimane comunque quello, tra i maggiori Paesi dell'Eurozona, che procede più a passo lento. Nel complesso, infatti, l'area della moneta unica dovrebbe chiudere il 2015 con una crescita dell'1,5% e il 2016 ed il 2017 con un +1,7%.



Per Germania e Francia l'agenzia di rating indica, rispettivamente, un +1,9% e un +1,5% per entrambi gli anni, mentre si prevede un +3,1% nel 2015, un +2,5% per il 2016 e un +2,2% per il 2017 per la Spagna. Per l'economia globale Fitch indica invece un +2,3% per l'anno in corso, un +2,6% per il prossimo (contro il +2,7% stimato a settembre) e un 2,7% per l'anno a seguire.