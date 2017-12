Fisco, zero cartelle a Natale: congelato l'invio di 305mila atti

Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende l'invio delle cartelle a Natale. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018 era prevista la spedizione di circa 320mila atti. Di questi ne resteranno "congelati" circa 305mila mentre i casi inderogabili saranno comunque notificati, per la maggior parte con la pec. Il provvedimento, si legge in una nota, è stato preso "per non creare inutili disagi durante le festività evitando il recapito di richieste di pagamento".