Fisco, Zanetti: "La manovra dimezza le vecchie cartelle" Salta lo stop a pignoramenti quando si paga prima rata

"Maxiemendamento sottoscritto da tutti i gruppi" - Il viceministro dell'Economia ha infine condiviso "la sottoscrizione da parte di tutti i gruppi parlamentari del maxiemendamento sulle semplificazioni fiscali appena approvato in Commissione, con misure attese come quella che limita le presunzioni su versamenti e prelevamenti bancari, sospende ad agosto i termini per rispondere alle comunicazioni del fisco e ripristina l'F24 cartaceo per i versamenti di minore importo (anche oltre i mille euro per chi non ha partita Iva)".



Corretta la norma che bloccava il pignoramento - Marcia indietro sullo stop ai pignoramenti in caso di rottamazione delle cartelle esattoriali. Le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento con diverse correzioni "di forma" a modifiche approvate in precedenza. Tra le altre modifiche c'è stato il dietrofront sulla norma che prevedeva che si azzerasse il pignoramento di beni mobili e immobili al pagamento della prima rata della rottamazione delle cartelle.



Rottamazione in 5 rate anche per le cartelle 2016 - La rottamazione delle cartelle passa da 4 a cinque rate, tre nel 2017 e due nel 2018, ed includerà anche i ruoli del 2016. Il termine per la presentazione delle istanze viene prorogato dal 23 gennaio al 31 marzo 2017 e la riposta di Equitalia dovrà arrivare entro fine maggio.



Stop a tax day e pausa estiva ad agosto - Nella decreto fiscale sono statu inseriti inoltre due nuovi accorgimenti come lo stop al tax day, che concentrava il 16 giugno molte scadenze fiscali, e la pausa estiva per i pagamenti e la trasmissione dei documenti richiesti dall'Agenzia delle entrate.



Proroga dirigenti dell'Agenzia delle Entrate in attesa del concorso - Gli incarichi dirigenziali delle Agenzia delle Entrate sono prorogati fino a fine settembre 2017. La misura è stata adottata in attesa di avviare le procedure concorsuali per le posizioni organizzative temporanee istituite dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato gli incarichi dirigenziali attribuiti a funzionari dell'Agenzia.