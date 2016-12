Fisco, verso misure per famiglie: da secondo figlio a fondi pensione

Agevolazioni per le famiglie attraverso un sostegno alla genitorialità e anche al secondo figlio. Partirebbero da qui le misure che il governo starebbe studiando accanto al taglio dell'Irpef per i lavoratori dipendenti, annunciato ufficialmente per il 2018 ma per cui si è parlato di un'anticipazione. Le novità andrebbero ad aggiungersi alla riorganizzazione di tutta la legislazione in materia che dovrebbe confluire in un testo unico per la famiglia.