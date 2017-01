Fisco, verso il 730 precompilato: arrivano sito e tutorial video

18:46 - A partire dal 15 aprile il 730 precompilato sarà a portata di clic per dipendenti e pensionati. L'Agenzia delle Entrate ha lanciato una campagna informativa con una circolare per chiarire i dubbi più frequenti sulla nuova dichiarazione dei redditi, accompagnata da un tutorial video su YouTube e da un nuovo sito web ad hoc.

730 precompilato, ecco il video tutorial

Il nuovo sito, spiega l'Agenzia, è una vera e propria guida che accompagna il cittadino nel nuovo percorso semplificato della dichiarazione dei redditi. Al suo interno sono indicati i passi da seguire, le risposte ai quesiti più ricorrenti e i canali di assistenza disponibili che accompagnano i cittadini in vista della partenza dell'operazione precompilata.



È disponibile inoltre una finestra Multimedia sui canali istituzionali "social", Twitter e YouTube, in cui ha debuttato il video di presentazione del 730 precompilato. Saranno progressivamente attivati una linea dedicata sul canale di risposta scritta webmail e una linea telefonica nell'ambito del servizio di assistenza al numero 848.800.444, che si aggiungono all'assistenza fornita dagli uffici territoriali con o senza appuntamento.



Destinatari e modalità di accesso - Nella circolare sono chiariti contenuti, destinatari e modalità di accesso alla dichiarazione precompilata. Il nuovo modello 730 sarà disponibile per lavoratori dipendenti e pensionati per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia, nei termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato per l'anno d'imposta 2013, il modello 730, o il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per optare per il 730. I contribuenti potranno accedere direttamente alla precompilata attraverso il sito internet dell'Agenzia, con le credenziali di Fisconline o utilizzando la Carta nazionale dei servizi. Possibile accedere anche tramite il portale dell'Inps, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'ente previdenziale.



Una "sola" dichiarazione per chi possiede i requisiti - Per chi lo scorso anno ha presentato il modello 730 congiunto e quest'anno possiede i requisiti per utilizzare il 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione precompilata "singola". È comunque possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta ma occorre rivolgersi al proprio sostituto che presta assistenza fiscale, oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato. Per il primo anno di avvio sperimentale, infatti, non è consentita la presentazione della dichiarazione precompilata congiunta direttamente in via telematica.



Chi non possiede un Pc o non ha dimestichezza con gli strumenti informatici, sottolinea l'Agenzia, può rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato (acquisita in via preventiva apposita delega).