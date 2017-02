Fisco, Unimpresa: aziende italiane più penalizzate di media Ue e Usa

Nel nostro Paese il prelievo erariale è sistematicamente oltre la media europea. In Italia la pressione fiscale è al 43,8% del Pil, in Germania al 39,6%, in Gran Bretagna al 34,8% e negli Stati Uniti al 26,4%. Ma il giro di vite fiscale e le casse statali gonfie non hanno contenuto l'allargamento del buco nel bilancio dello Stato. Lo rivela uno studio di Unimpresa, che annuncia: a giorni le nostre proposte al governo.