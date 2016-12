Fisco sulle imprese, in Italia le più tartassate

In generale, nell'arco di 20 anni (dal 1995 al 2015), le tasse locali sono aumentate da 30 miliardi a 103 miliardi di euro, con una crescita del 248%. La pressione fiscale, invece, è passata dal 40,3% al 47%, secondo l'indagine Confcommercio-Cer in materia.



Dal lato delle imprese, inoltre, si osservano discrepanze di città in città. In questo senso Confcommercio propone un esempio: avere un'impresa con sede a Roma (la città dove la pressione si fa sentire di più) o a Trento (l'ultima della classifica) con un imponibile Irap pari a 50.000 euro e un imponibile Irpef di pari entità significa pagare nel primo caso 19 mila euro (tra Irap e Irpef) e nel secondo 16.744. In ballo, cioè, risulterebbero esserci 2.256 euro l'anno di tasse in più o in meno.



Secondo un'indagine del Centro studi ImpresaLavoro di inizio 2015, su dati che si riferiscono al 2014 contenuti nel rapporto Doing Business 2015, l'Italia è ultima in Europa e 141esima nel mondo per facilità del sistema fiscale, mentre sul podio si collocano Irlanda, Danimarca e Regno Unito.



L'Italia nel 2014 è riuscita a passare da un prelievo complessivo del 65,8% ad uno del 65,4% (il Total Tax Rate considera tutte le imposte e tributi gravanti sulle imprese), al di sotto della Francia (66,6%), ma ben distante dai principali partner. Il prelievo in Germania, per rendere meglio l'idea, si attesta al 48,8%, in Grecia al 49,9%, in Portogallo al 42,4% e in Spagna al 58,2%.



Il più recente rapporto Paying Taxes 2016 della Banca Mondiale e di PWC, riferito sempre al 2014, afferma invece che nel nostro Paese il Total Tax Rate pesa per il 64,8% dei profitti delle imprese, contro una media europea del 40,6%.