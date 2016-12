Fisco, stretta su datori-evasori

Sale da 3 a 4 anni il carcere previsto per i datori di lavoro in caso di omessa dichiarazione fiscale. E' questa una delle nuove sanzioni penali, che seguono un criterio di proporzionalità e alleggeriscono gli interventi sugli errori privi di meccanismi fraudolenti. Lo prevede lo schema di decreto delegato sulle sanzioni tributarie penali che, approvato dal Cdm, dovrà essere esaminato in 10 giorni dal Parlamento per esprimere il parere finale.