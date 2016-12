29 aprile 2016 08:10 Fisco, si cambia: no a controlli su somme esigue, lotta alle frodi LʼAgenzia delle Entrate avvia una vera e propria rivoluzione con lʼultima circolare pubblicata. "Basta arroganza e vessazioni, alimentano il fuoco dellʼevasione", scrive il direttore Rossella Orlandi

L'Agenzia delle Entrate avvia una vera e propria rivoluzione con l'ultima circolare pubblicata, con la quale cerca di dare risposte concrete al tradizionale, ma dilagante in tempi di crisi, malcontento nei confronti della macchina fiscale. Si cambia a partire proprio da quelle che vengono percepite come piccole, fastidiosissime, vessazioni quotidiane: ad esempio i controlli non si effettueranno più sulle piccole somme (l'importo verrà stabilito in base alle situazioni). Il tutto secondo una linea precisa: "Evitare che comportamenti superficiali, arroganti o vessatori portino ulteriore legna al fuoco dell'evasione".

Lotta alle frodi"Intensificazione e lotta senza quartiere alle forme di evasione più gravi e alle frodi, fenomeni contro i quali l'Agenzia mette in campo, oltre a tecniche innovative che vanno nella direzione di un sempre più incisivo incrocio delle banche dati, una chiara e intensa azione di contrasto anche nei confronti di chi per mestiere idea o facilita sistemi evasivi complessi". Questi i principi cardine della circolare di programma sulle strategie di prevenzione e contrasto dell'evasione 2016 dell'Agenzia delle Entrate.

Dialogo con contribuenti e impreseGli obiettivi, definiti "ambiziosi", sono di ridurre il tax gap, migliorare la qualità dell'accertamento e ridurre l'invasività dei controlli. Per quanto riguarda i controlli la Circolare spiega che, l'Amministrazione dovrà affinare sempre di più la qualità dei controlli, evitando lo spreco di energie in contestazioni puramente formali o di ammontare esiguo e concentrandosi piuttosto su concrete e rilevanti situazioni di rischio. Le presunzioni fissate dalla legge a salvaguardia della pretesa erariale (ad esempio gli studi di settore) saranno applicate secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, grazie alla collaborazione del contribuente che potrà dimostrare e giustificare eventuali anomalie. Le indagini finanziarie - si spiega ancora - diventano uno strumento da utilizzare solo a seguito di un'attenta analisi del rischio e quando è già in corso un'attività istruttoria. Inoltre, l'Agenzia sarà impegnata a stipulare con le imprese, in determinati ambiti, accordi preventivi per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni, implementerà la cooperative compliance con le grandi imprese e porterà avanti anche la gestione e la lavorazione delle istanze della voluntary disclosure.

Il contrasto all'evasioneNell'ottica di un progressivo miglioramento dei rapporti con i contribuenti e in linea con le indicazioni Ocse, l'Agenzia proseguirà il percorso intrapreso nel 2015 nel contrasto all'evasione, mettendo a disposizione dei contribuenti nelle comunicazioni inviate, gli elementi di cui è in possesso con l'obiettivo di favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. E in questo senso si annuncia anche che, tra le altre, debutterà una nuova comunicazione unica destinata a persone fisiche e imprese individuali, per cui, nel 2012, sono emerse anomalie legate, tra l'altro, a redditi da locazione immobiliare, di lavoro dipendente, di partecipazione, di capitale, o plusvalenze di beni relativi all'impresa.