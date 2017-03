Fisco, residenti all'estero nel mirino dell'Agenzia delle entrate

Vita dura per gli italiani che fingono di risiedere all'estero. Nel mirino dell'Agenzia delle entrate ci sono infatti capitali e redditi non dichiarati dei contribuenti italiani trasferiti oltreconfine. Scatteranno i controlli su 3 diverse banche dati, dalla Facta, a cui aderiscono molti Stati, ai dati sugli ex residenti dei Comuni. Sono 11 gli indicatori per l'identikit del contribuente a rischio: dai contributi per la colf alle barche, alla partita Iva.