Fisco, per 100mila italiani in arrivo inviti a mettersi in regola

L'Agenzia delle Entrate sta spedendo ai contribuenti "altre 100mila lettere per valutare se mettersi in regola". "I destinatari di queste lettere, in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, "nel 2014 non hanno dichiarato in tutto o in parte alcuni redditi percepiti nel 2013". Con la lettera, "come in passato, ai contribuenti viene data la possibilità di giustificare l'anomalia o presentare una dichiarazione integrativa.