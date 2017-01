Fisco: parte la cedolare secca, il 16 dicembre tocca a Imu e Tasi

14:53 - Dicembre è un mese di scadenze fiscali, soprattutto sulla casa. Oggi, ricorda Confedilizia, è l'ultimo giorno utile per il versamento dell'acconto della cedolare secca per il 2014. Poi a metà mese toccherà al saldo di Imu e Tasi e in molti Comuni si inizierà anche a versare la Tari sui rifiuti. In attesa della semplificazione annunciata dal governo con l'introduzione della local tax, ecco le principali scadenze di dicembre.

1 DICEMBRE

Irpef - Versamento acconto: ultimo giorno per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto sull'Irpef dovuta per il 2014 dalle persone fisiche e dalle società di persone.



Cedolare secca - Versamento acconto: ultimo giorno anche per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto della cedolare secca per il 2014.



16 DICEMBRE

Imu - Versamento saldo: ultimo giorno, salvo diversi termini stabiliti dal Comune, per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria per il 2014, pari al saldo dell'imposta dovuta (effettuando gli eventuali conguagli). L'Imu è dovuta su tutte le seconde case nonché sulle prime appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero sulle case considerate di lusso.



Tasi - Versamento saldo o in unica soluzione: ultimo giorno, salvo diversi termini stabiliti dal Comune, per il versamento a saldo o in unica soluzione della Tasi per il 2014.



TARI

E' il Comune a stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. A Roma, ad esempio, la prima rata è dovuta entro il 12 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.