Fisco, Padoan: "Taglio dell'Irpef rinviato, ma riduciamo la pressione fiscale"

Il taglio dell'Irpef "per il momento è rinviato, continuiamo però a ridurre la pressione fiscale". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, parlando della legge di Stabilità. "La pressione fiscale - ha aggiunto - è alta, ha cominciato a scendere ed infatti è un punto in meno rispetto al 2013, ma deve scendere ancora".

"L'occupazione cresce, il Jobs Act funziona" - L'occupazione è in crescita, segno che il Jobs act sta funzionando, ha poi sottolineato Padoan. "La ripresa c'è - ha proseguito - anche se è debole. La crescita dell'occupazione è superiore al Pil e questo è un indicatore che il Jobs Act sta funzionando. Questo fa ben sperare per il futuro, perché lavoratori in più sono crescita potenziale in più".



"Da rientro capitali mi aspetto recupero circa 4 miliardi" - "Stiamo studiando i meccanismi per un nuovo rientro di capitali dall'estero", ha aggiunto il titolare del dicastero dell'Economia. "Mi aspetto un po' meno di 4 miliardi, ne sono stati recuperati già altrettanti".



"Il nuovo a.d. di Mps sarà nominato mercoledì" - Il nuovo amministratore delegato di Mps "dovrebbe essere nominato mercoledì al Cda", ha rivelato affermato il ministro, aggiungendo che il piano di salvataggio verrà messo in atto "quando i mercati saranno pronti a recepire l'aumento di capitale".