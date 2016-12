Fisco, Padoan: "Nel 2015 recuperati 30 miliardi di imponibili evasi"

"Nel 2015 la base imponibile lorda proposta per il recupero a tassazione ammonta a 30 miliardi di euro". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo alle celebrazioni per i 242 anni dalla fondazione della guardia di finanza. Padoan ha poi spiegato: "Di questi 30 miliardi, 21 riguardano fittizie residenze all'estero di persone fisiche e società, 7 stabili organizzazioni non dichiarate e 2 si riferiscono al transfer pricing".