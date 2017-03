Fisco,nuovo accordo Italia-Svizzera: scambio automatico informazioni

Italia e Svizzera hanno firmato un nuovo accordo per scambiarsi le informazioni in campo fiscale, che introduce una rete automatica continuativa di informazioni tra i due Paesi, introducendo, dicono al ministero dell'Economia, "un importante elemento di collaborazione". Sarà incoraggiata la voluntary disclosure e le nuove normative riguarderanno anche i cosiddetti "contribuenti recalcitranti", che non hanno fornito il nome della loro banca elvetica.