Fisco: nel 2017 la pressione fiscale dovrebbe diminuire, possibili risparmi per famiglie e imprese

Un calo delle pressione fiscale dovrebbe verificarsi nel corso dell'anno appena iniziato: le novità contenute nella legge di Bilancio 2017 (e nelle leggi di Stabilità approvate negli anni precedente) dovrebbero ridurre la pressione fiscale ufficiale, abbassandola dal 42,6% del 2016 al 42,3% di quest'anno (-0,3%). Nonostante tutto, i livelli degli scorsi anni restano lontani: prima dell'inizio della crisi economica, quando il rapporto tra il debito pubblico e il Prodotto interno lordo era al 100% (oltre il 30% in meno rispetto ad oggi), la pressione fiscale era pari al 41,5%.



A trarne vantaggio dovrebbero essere tanto le famiglie quanto le imprese italiane. Le prime dovrebbero risparmiare 2,9 miliardi di euro, per le seconde il risparmio è leggermente superiore: l'analisi lo ha quantificato in 4,5 miliardi di euro. L'Ufficio studi della CGIA di Mestre osserva che il condizionale è d'obbligo. Il motivo? L'analisi è al netto di un'eventuale manovra correttiva e la quasi totalità delle misure previste nel 2017 non interesseranno allo stesso modo tutti i contribuenti italiani.



La pressione fiscale dovrebbe diminuire, andando in controtendenza rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni. Sempre secondo un'altra analisi del centro studi della CGIA di Mestre, tra il 2010 e il 2015, le famiglie hanno fatto i conti con un aggravio fiscale di 29,3 miliardi di euro. Al netto del bonus IRPEF da 80 euro, tra il 2010 e il 2015 le imposte nazionali (IRPEF, IVA, IRES…) sono cresciute di 21,6 miliardi (+ 6,1%) mentre quelle locali (IMU, IRAP, addizionali comunali e regionali IRPEF…) sono aumentate di 7,7 miliardi (+ 8%): complessivamente lo scorso anno gli italiani hanno pagato imposte per 483,2 miliardi di euro.



Tra le principali tasse locali, solo l'IRAP ha subìto una contrazione di 4,2 miliardi (-13%). Se si analizzano le altre imposte, il discorso prende una piega decisamente diversa: tra il 2010 e il 2015 è aumentata sia l'addizionale IRPEF regionale che quella comunale, cresciute rispettivamente di 3,1 miliardi (+39%) e 1,4 miliardi di euro (+51%).



Mentre la tassazione sugli immobili è aumentata del 120%: la CGIA di Mestre osserva che nel 2015 l'IMU e la TASI hanno richiesto ai contribuenti italiani un esborso complessivo di 21,3 miliardi di euro, ben 11,6 miliardi in più rispetto ai 9,6 sborsati per il pagamento dell'ICI nel 2010 (+120%).