Fisco, moratoria per gli avvisi di agosto: si pagheranno a settembre

Le semplificazioni a cui il governo punta dovrebbero snellire i procedimenti, rendendoli più semplici e soprattutto più rapidi, con l'obiettivo "di dedicare al fisco meno tempo possibile", sottolinea ancora Casero.



L'obiettivo è rendere più facile e automatica anche la compilazione dei moduli che, riempiti una prima volta, resteranno poi a disposizione del contribuente già precompilati in alcune informazioni chiave. "Verranno abolite tutte le comunicazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate i cui dati sono già in possesso dell'Agenzia - precisa il viceministro -. D'ora in poi andranno comunicate solo le variazioni".



Tra le misure anche la possibilità di ripresentare il modello F24 cartaceo in banca per i non titolari di partite Iva, novità pensata per facilitare la vita ai pensionati e l'invio solo via Pec delle comunicazioni fiscali alle aziende.



Il nuovo pacchetto di semplificazioni fiscali sarà rigorosamente a costo zero e dovrebbe arrivare entro fine maggio. Una delle ipotesi sarebbe quella di inserirlo nel nuovo decreto Finanza per la crescita 2.0, tuttavia la via più semplice sembra quella di apportare un "correttivo" alla delega fiscale. Se questa fosse la strada prescelta, basterebbe un decreto legislativo di modifica, da sottoporre alle competenti Commissioni parlamentari.