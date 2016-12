Fisco, Mef: calano di 110 milioni di euro le entrate da accertamenti

Bene anche le partite Iva: +3,9% in 10 mesi - Prosegue la crescita delle entrate Iva che aumentano di 3,373 miliardi (+3,9%) grazie all'andamento positivo della componente relativa agli scambi interni e dei versamenti dovuti in base all'applicazione dello "Split Payment" (+5,1%, pari a +3.852 mln). In calo il gettito registrato dalle importazioni dai Paesi extra-Ue (-4,4%, pari a -479 milioni di euro).



Entrate in aumento di 11 miliardi di euro - I dati diffusi dal ministero dell'Economia e delle Finanze mostrano inoltre che le entrate tributarie erariali ammontano a 331.674 milioni, il 3,5% in più rispetto ai primi dieci mesi del 2014. Ai fini di un confronto omogeneo, neutralizzando le entrate straordinarie del 2014 e l'andamento delle ritenute di lavoro dipendente, le entrate presentano una crescita tendenziale del +2,2% (pari a 7 miliardi di euro).



In calo il gettito delle accise - Le entrate dell'accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) presentano un calo di due milioni di euro. In flessione anche il gettito dell'accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) che ha generato minori entrate per 1,2 miliardi di euro (-34,2%). Le entrate relative ai giochi presentano, nel complesso, una crescita di 1,5% (+147 milioni) mentre il gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo presenta una diminuzione di 1,6% (-110 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2014.