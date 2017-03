Fisco: le tasse che "pesano" sulle imprese italiane

Lo studio dell'OCSE – l'analisi ha coinvolto 724 imprenditori e associazioni industriali sparse in 62 Paesi – rivela che solo la Francia ha introdotto più cambiamenti rispetto all'Italia: in trent'anni, Parigi ha modificato la tassazione sulle aziende in 40 occasioni.



L'OCSE osserva che diverse variabili fiscali – l'Organizzazione ne individua cinque, in tutto – influenzano le decisioni di investimento da parte delle imprese. L'elenco include: l'incertezza sull'aliquota fiscale applicata sugli utili di impresa; le imposte anticipate calcolate sui profitti; l'incertezza sui crediti d'imposta, i rimborsi, le accise, le imposte sulle vendite e i dazi doganali; quella relativa a pagamenti IVA; e l'incertezza legata all'assenza di trattati fiscali.



Quello relativo al fisco è un peso difficile da sostenere per una parte consistente degli imprenditori italiani, molti dei quali sono stati costretti a ricorrere ad un finanziamento per onorare le scadenze fiscali. A farlo è stato il 62% delle micro, piccole e medie imprese italiane interpellate da Unimpresa alla fine di ottobre 2016.



Del resto, un'altra analisi del Centro studi di Unimpresa – Pressione fiscale e conti pubblici nel confronto internazionale, elaborata sulla base dei dati della Banca d'Italia – rivela che le imprese italiane fanno i conti con una pressione fiscale oltre la media europea: in Italia, nel 2015, la pressione fiscale si è attestata al 43,5% del Prodotto interno lordo.



Nel 2005 era al 39,1%. In particolare, nel nostro Paese, si registra il livello più alto sia per le imposte sui consumi (IVA), con un'aliquota massima al 22%; sia per le imposte personali sul reddito (IRPEF), con un'aliquota massima al 48,9%; sia per le imposte sul reddito delle società (IRES), con un'aliquota massima al 31,4%.