Fisco, le famiglie di Reggio Calabria sono le più tartassate d'Italia

"Il differenziale tra le imposte pagate a Reggio Calabria e quelle versate a Udine è di ben 783 euro – sottlinea il coordinatore dell'Ufficio studi, Paolo Zabeo -. Se consideriamo la qualità e la quantità dei servizi offerti, è evidente che questo gap non ha alcuna giustificazione e la gran parte delle famiglie del Sud che pagano le tasse subiscono una vera ingiustizia".



Nell'analisi sono state prese in cosiderazione famiglie medie composte da un lavoratore dipendente con coniuge e figlio a carico, reddito annuo di 31mila euro, e abitazione e automobile di proprietà.



"A gravare sulle tasche dei cittadini del Sud pesano, in particolar modo, l'addizionale regionale Irpef e la Tari - prosegue Zabeo -. L'esosità della prima è dovuta al fatto che quasi tutte le regioni del Sud sono in disavanzo sanitario. L'elevato peso della seconda, invece, è riconducibile al fatto che i costi di gestione delle aziende di asporto rifiuti sono eccessivi e, come prevede da pochi anni la legge nazionale, devono essere interamente coperti dagli utenti con il pagamento del tributo".



Buone notizie per il 2016 - La situazione è però destinata a migliorare: con l'abolizione della Tasi sulla prima casa, le famiglie italiane risparmieranno nel mediamente tra i 200 e i 250 euro.



La classifica - Ecco la classifica completa stilata dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre.



- Reggio Calabria 7.684

- Napoli: 7.658

- Salerno: 7.648

- Messina: 7.590

- Roma: 7.588

- Siracusa: 7.555

- Catania: 7.547

- Latina: 7.540

- Campobasso: 7.496

- Catanzaro 7.475

- Palermo 7.443

- Perugia 7.439

- Genova 7.405

- Foggia 7.403

- L'Aquila 7.403

- Pescara 7.399

- Parma 7.386

- Novara 7.377

- Milano 7.338

- Torino 7.335

- Cagliari 7.305

- Monza 7.289

- Andria 7.288

- Forlì 7.279

- Bologna 7.279

- Modena 7.275

- Livorno 7.273

- Ferrara 7.264

- Ancona 7.264

- Venezia 7.260

- Piacenza 7.257

- Bari 7.253

- Taranto 7.250

- Reggio Emilia 7.244

- Rimini 7.242

- Ravenna 7.229

- Terni 7.192

- Sassari 7.172

- Prato 7.164

- Arezzo 7.131

- Trieste 7.114

- Bergamo 7.098

- Potenza 7.093

- Brescia 7.084

- Verona 7.061

- Vicenza 6.986

- Firenze 6.962

- Aosta 6.954

- Padova 6.929

- Udine 6.901