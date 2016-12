Fisco, le entrate migliorano: +0,5%

Nei primi quattro mesi del 2015 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, arrivano a 119.262 milioni, 549 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2014, per una crescita pari allo 0,5%. A comunicarlo è il ministero dell'Economia, precisando che torna positiva la variazione del gettito Iva, aumentato dello 0,6%, con 180 milioni in più incassati.