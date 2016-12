Fisco, la metà degli italiani dichiara meno di 15mila euro

I soggetti con un reddito complessivo maggiore di 300mila euro sono anche tenuti al pagamento del contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito eccedente tale soglia: si tratta di circa 31.700 soggetti (0,1% del totale contribuenti), per un ammontare complessivo d i 276 milioni di euro (circa 9.043 euro in media).



Imprenditori dichiarano 18.280 euro - Nel 2014 il reddito medio dichiarato dagli imprenditori è stato pari a 18.280 euro. Il Tesoro, nel diffondere i dati, ribadisce che per "imprenditori" nelle dichiarazioni Irpef si intendono i titolari di ditte individuali, "escludendo pertanto chi esercita attività economica in forma societaria; inoltre la definizione di imprenditore non può essere assunta come sinonimo di "datore di lavoro" in quanto la gran parte delle ditte individuali non ha personale alle proprie dipendenze".



Reddito dipendenti 20.520 euro, pensionati 16.700 - Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è stato nel 2014 pari a 20.520 euro. E' diminuito dello 0,4%. Il reddito medio dei pensionati è stato invece pari invece a 16.700 euro, in calo dello 0,3%.



Aumenta il reddito "medio" - Il reddito complessivo totale dichiarato- spiega il Mef - ammonta a circa 817 miliardi di euro per un valore medio di 20.320 euro. "Il confronto omogeneo con l'anno precedente mostra un aumento del reddito complessivo totale dichiarato (+0,4%), un risultato moderatamente positivo se confrontato al l'andamento del Pil nominale, che ha invece registrato un calo", sottolinea il Tesoro.